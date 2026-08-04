Bakan Işıkhan: GÜÇ Programı ile 3 yılda 3 milyon gencimizi istihdama kazandıracağız

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "6 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın kamuoyuyla paylaştığı GÜÇ (Gençliğin Üretim Çağı) Programı ile 3 yılda 3 milyon gencimizi istihdama kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan, Ankara'da, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile VakıfBank arasındaki 'İstihdama Değer İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı. İmza törenine ayrıca İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ile VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan katıldı. İŞKUR Genel Merkezi'nde düzenlenen törende, İŞKUR ile VakıfBank arasında kadın ve genç istihdamının desteklenmesine yönelik protokol imzalandı. Protokolle, İŞKUR'un istihdam hizmetleri ile VakıfBank'ın 'Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı Modeli' kapsamında sunduğu finansman desteklerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor. İmzalanan protokol kapsamında VakıfBank, desteklediği işletmeleri İŞKUR'un istihdam hizmetleri konusunda bilgilendirecek. İŞKUR ise 81 il müdürlüğü ve hizmet merkezleri aracılığıyla VakıfBank'ın kadın ve genç istihdamına yönelik finansman ürün ve hizmetlerini vatandaşlar ile işletmelere tanıtacak.

'VATANDAŞLARIMIZIN GİRİŞİMCİLİK İMKANLARINA ERİŞİMLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Törende konuşan Bakan Işıkhan, "Bu iş birliğiyle kadın ve gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha etkin çözümler sunmayı, istihdama ve girişimcilik imkanlarına erişimlerini kolaylaştırmayı ve üretim süreçlerine daha güçlü biçimde katılmalarını hedefliyoruz. Türkiye son 20 yılda istihdam alanında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. 2007-2024 döneminde dünyada genç istihdamını en çok artıran ülke konumundayız. OECD üyesi 38 ülkeden sadece 19'unda genç istihdamı artarken; İngiltere, İtalya ve Almanya gibi birçok Avrupa ülkesinde genç istihdamı gerilemiştir. Kadın istihdamında da önemli bir başarı elde ettik. 2007-2025 döneminde kadınların iş gücüne katılma oranını yüzde 21'den yüzde 36'ya çıkardık" diye konuştu.

Ardından Haziran 2026 iş gücü verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, işsizlik oranının son 21 yılın en düşük seviyesine gerilediğini söyleyerek, "İşsizlik oranı 38 aydır kesintisiz tek haneli seviyelerde seyrediyor. Genç işsizlik oranı son 21 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 12,8'e, kadın işsizlik oranı ise son 14 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 9,8'e düştü. Haziran verilerine göre 4 milyon 692 bin gencimiz ve 10 milyon 831 bin kadın istihdamda yer alıyor" ifadelerini kullandı.

'2,5 MİLYON KADINI İSTİHDAMA KAZANDIRDIK'

İŞKUR'un yürüttüğü programlara da değinen Işıkhan, "İş Pozitif Programı ile bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon kadının istihdama kazandırılmasını sağladık. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi kapsamında 13 bine yakın kadının istihdamını destekledik. Ayrıca 0-66 aylık çocuğu bulunan kadınlar için 1452 çocuk bakım desteği sağladık. 6 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın kamuoyuyla paylaştığı GÜÇ Programı ile 3 yılda 3 milyon gencimizi istihdama kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 110 bin 558 gencimize staj imkanı sunduk. Yaklaşık 40 bin gencimizi NEET İşgücü Uyum Programlarından yararlandırdık. 133 bin 425 üniversite öğrencimizin de İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalanmasını sağladık" diye konuştu.

İmzalanan protokolün kamu ve özel sektör iş birliğinin önemli bir örneği olduğunu belirten Işıkhan, "VakıfBank'ın Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı Modeli'nin, İŞKUR'un 80 yılı aşkın tecrübesiyle buluşması hem finansmana erişimde hem de istihdama erişimde vatandaşlarımız için önemli bir kapı aralayacaktır. Güçlü bir istihdam politikası ancak kamu, özel sektör ve finans kuruluşlarının el ele vermesiyle kalıcı sonuçlar üretir. Bugün attığımız bu imza, kadın ve gençlerin üretim çağının asıl aktörleri olması yolunda önemli bir adımdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı