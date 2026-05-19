Bakan Gürlek'ten Kütahya'lının da Tutuklandığı Operasyona İlişkin Açıklama: "Süreç Masak Raporlarına Bağlı İlerliyor"

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlere ilişkin kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili soruyu cevaplayan Bakan Gürlek, operasyonun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirtti.

"BAŞSAVCILIĞIMIZ MALİ HAREKETLERİ İNCELEYEREK KARAR VERDİ"

Kütahyalı'nın yasa dışı bahisten tutuklandığını hatırlatan Bakan Gürlek, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

?"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi."

Bakan Gürlek mevcut kanunlara göre, yasa dışı bahsi oynatan, buna aracılık eden, yer ve imkan sağlayan ya da bu sitelere para transferi gerçekleştirenlerin eylemlerinin suç teşkil ettiğini hatırlattı.

?Yasa dışı bahis organizasyonlarında adı geçen ve yurt dışında bulunan şüphelilere yönelik adli süreçlerin kesintisiz sürdüğünü ifade eden Bakan Gürlek, dijital mecralara yönelik yaptırımların da kararlılıkla uygulandığını belirtti.

Bakan Gürlek, firari isimler ve erişim engelleriyle ilgili olarak, "Kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların (Batuhan Karadeniz) da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı" diye konuştu. Bakan Gürlek, yasa dışı bahisle mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
