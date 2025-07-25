Bakan Güler ve Kalın, IDEF 2025 Fuarında Bir Araya Geldi

Bakan Güler ve Kalın, IDEF 2025 Fuarında Bir Araya Geldi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda bir araya gelerek fuar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) bir araya geldi.

IDEF 2025 İstanbul Fuar Merkezi'nde 4'üncü gününde devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın fuarda görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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