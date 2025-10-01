Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisi için başvurular başladı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026'nın Ocak ayı itibarıyla artırılacak Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisi için başvuruların bugün itibarıyla alınmaya başladığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 2026'nın Ocak ayı itibarıyla artırılacak olan Aile ve Gençlik Fonu desteğine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Aile Yılı'nda gençlerin desteklenmesine ve ailelerin güçlendirilmesine devam edildiğini belirten Bakan Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi miktarını 250 bin liraya çıkarıyoruz. Çiftlerimiz 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarını 200 bin liraya yükseltiyoruz. Güncellenen Aile ve Gençlik Fonu kredileri için başvuruları bugün itibarıyla almaya başladık" dedi.

'59 BİN 54 ÇİFT FAYDALANMAYA HAK KAZANDI'

Fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartını da yükselttiklerini belirten Bakan Göktaş, "Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliri ile ilgili başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkartıyoruz. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Bu düzenlemeyle birlikte 81 ilimizde daha fazla genç çifte ulaşarak yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, evlenecek genç çiftlerin Aile ve Gençlik Fonu'na 'e-Devlet' ile 'https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/' adresi üzerinden başvuru yapabileceğini belirterek, "Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar Türkiye genelinde 158 bin 488 çiftimiz başvurdu. Başvuruları onaylanan 117 bin 184 çift, evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandı. Şu ana kadar 59 bin 54 çiftimiz ise krediden faydalanmaya hak kazandı" dedi.