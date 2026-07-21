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Türkiye, ASEAN Diyalog Ortağı Kabul Edildi

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"Böylece, ASEAN içinde üye ülke statüsünün hemen ardından gelen ve daha önce sadece 11 devletin kabul edildiği bir konuma ulaştık"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) Diyalog Ortağı olarak kabul edildiğini bildirdi.

Fidan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde yürüttüğümüz, dünyaya ve olaylara çok yönlü bakabilen, uluslararası gündeme ve küresel sisteme etki edebilen dış politikamızda bugün önemli bir sonuç daha elde ettik." ifadesini kullandı.

ASEAN Dışişleri Bakanları'nın Filipinler'in başkenti Manila'da aldığı kararla, Türkiye'nin ASEAN'ın Diyalog Ortağı olarak kabul edildiğini aktaran Fidan, "Böylece, ASEAN içinde üye ülke statüsünün hemen ardından gelen ve daha önce sadece 11 devletin kabul edildiği bir konuma ulaştık." ifadesine yer verdi.

Fidan, bu sürece destek veren dışişleri bakanlarına, Dönem Başkanı Filipinler'e ve ASEAN sekretaryasına teşekkürlerini sundu.

Bu gelişmenin, Türkiye'nin küresel diplomasinin doğu ekseni olan Asya-Pasifik'teki etkisini artırmak, ASEAN bölgesine yönelik uzun vadeli stratejisini ilerletmek ve mevcut projeleri sonuçlandırmak bakımından son derece önemli olduğunu belirten Fidan, Türkiye ile ASEAN arasındaki kurumsal ilişkilerin temelinin atıldığı 2024'ten bu yana ticaret hacminin 6,5 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkarıldığını kaydetti.

Fidan, ASEAN Diyalog Ortağı statüsüyle beraber, Türkiye'nin yaklaşık 700 milyon nüfusu ve 4 trilyon doları aşan ekonomisi bulunan ASEAN bölgesiyle siyasi ve ekonomik işbirliğinin daha da derinleşeceğine inandığını vurgulayarak, yeni dönemin Türkiye ve ASEAN üyeleri için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Sercan İrkin
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