Dışişleri Bakanı Fidan, Kanada'da Türk iş insanlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'nın Toronto şehrinde Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Kanada ziyareti kapsamında ülkedeki Türk iş insanlarıyla Toronto şehrinde görüştü.

Ayrıca Fidan, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin ev sahipliğinde Toronto'da düzenlenen etkinliğe katılarak, Kanada'da yaşayan Türk ve Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi.