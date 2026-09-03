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Bakan Bolat'tan Yeni TİM Yönetimine Kabul ve Başarı Temennisi

Bakan Bolat'tan Yeni TİM Yönetimine Kabul ve Başarı Temennisi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve yeni yönetim kurulu üyelerini kabul ederek ihracatın mevcut durumu ve gelecek hedeflerini değerlendirdi; 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda ihracatı ileriye taşıyacaklarını belirtti.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, TİM Başkanı Sayın Mustafa Gültepe başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu heyetini Ticaret Bakanlığımızda kabul ederek, ihracatımızın mevcut durumu ve gelecek dönem hedeflerimizi değerlendirdiğimiz verimli bir toplantı gerçekleştirdik. TİM'in 28 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda seçilen yeni Yönetim Kurulu'nu tebrik ediyor, ülkemizin ihracat hedeflerine katkı sağlayacak çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. İhracatçılarımızla omuz omuza, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemizin ihracatını daha ileri seviyelere taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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