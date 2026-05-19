Bakan Bolat'tan Kurban Bayramı Öncesi Ticaret Denetimleri Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hometex Fuarı'nda yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzurlu alışveriş yapabilmesi için denetimlerin yoğunlaştırıldığını ve ilk 4 ayda 1,2 milyar lira ceza uygulandığını belirtti.

İSTANBUL Fuar Merkezi'nde düzenlenen Hometex Uluslararası Ev Tekstil Fuarı'na katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bolat, "Biliyorsunuz, milli bayramımız yanında dini bayramlarımızdan Kurban Bayramımızı önümüzdeki hafta idrak edeceğiz. Tüm milletimize, halkımıza, ülkemize, tüm Müslüman kardeşlerimize, İslam alemine, insanlığa hayırlı bayramlar diliyoruz. Rabbim sağlık, esenlik, huzur, bereket nasip etsin diyorum.Vatandaşlarımızın huzuru için, bayram öncesi artan ticaret, ulaşım, lojistik, kurbanlıklar, alışverişler, ticaret merkezleri çok canlı. Bu noktada biz Ticaret Bakanlığı olarak, diğer ilgili bakanlıklar da kendi alanlarında yoğun bir şekilde huzurlu alışveriş için, çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle alışverişlerinde makul fiyatlarla alışveriş yapmalarını temin amacıyla rutin denetimlerimizi sürdürüyoruz.Bayrama özgü olarak daha özel tedbirler alıyoruz; otogarlarda, alışveriş merkezlerinde, hallerde, yoğun denetimlerimiz devam ediyor. Zaten bunun sonuçlarını 2 gün önce açıklamıştık. İlk 4 ay itibariyle de bu yoğun denetimlerde, kurallara uygun davranmayanlarla alakalı 1,2 milyar liralık cezai işlem uygulandı. Vatandaşlarımızın sağlık, afiyet içinde, huzurla, keselerine uygun bir şekilde ve makul fiyatlarla alışveriş yapmalarını temin için Ticaret Bakanlığı ekipleri tam kadro sahadalar ve yoğun denetimlerini yapmaya devam ediyorlar. Bu, bayrama kadar devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
