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Bakan Bolat: Yeni OVP ile İhracat ve Büyüme Hedeflerimiz Kararlılıkla Sürecek

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni OVP'de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanlarındaki çalışmaların süreceğini belirtti. 2027'de mal ihracatı 292 milyar dolar, 2029'da toplam ihracat 450 milyar dolar hedefleniyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat başlıklarında kalkınma vizyonuyla yürüttükleri çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Bolat, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemi OVP'ye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Üç yıldır kararlılıkla uyguladıkları programla makro finansal istikrarın güçlendiğini ve ekonominin daha dayanıklı bir yapıya kavuştuğunu belirten Bolat, OVP'de amaçlarının üretim maliyetlerini artıran ve ekonomik sektörlerin rekabet gücünü olumsuz etkileyen enflasyonla mücadelenin kesintisiz devam ettirilmesi olduğunu ifade etti.

Bolat, rekabet gücünü koruyarak, halkın satın alma gücünün artmasını sağlayacaklarını, küresel ekonomide yaşanan olumsuz koşullara ve artan belirsizliklere rağmen 2027'de mal ihracatını 292 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Program sonu olan 2029 itibarıyla mal ve hizmet ihracatını 450 milyar dolara çıkarmayı hedefledikleri bilgisini veren Bolat, şunları kaydetti:

"Petrol ve emtia fiyatlarındaki artışların etkisiyle 2027'de mal ithalatına ilişkin OVP hedefi 397 milyar dolar olarak belirlenmiştir. İçinde bulunduğumuz zorlu konjonktüre, savaşın etkisiyle enerji ve emtia fiyatlarında görülen artışa rağmen 2027'de cari işlemler açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 1,9 ile tarihsel ortalamasının altında kalmasını bekliyoruz. OVP döneminde yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ürün ve hizmetlerin ihracat içindeki payının yükseltilmesiyle yeni nesil hizmet alanlarının geliştirilmesine öncelik vereceğiz. Dış ticarette dünyayla rekabette güçlük çeken sektörlerin verimlilik artışı ve haksız dış ticaret uygulamalarına karşı etkili dış ticaret tedbirleri yoluyla rekabet gücünü ve ihracat hacmini güçlendirici faaliyetleri hayata geçireceğiz."

"Yasa dışı ticareti engellemeye devam edeceğiz"

Yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine uyum sağlayıp firmaların küresel değer zincirlerindeki konumlarını güçlendireceklerini belirten Bolat, haksız ithalata karşı üreticileri koruyup, firmaların pazarlarını genişleteceklerini ve stratejik tedarikleri güvence altına alacaklarını bildirdi.

Bolat, Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Hicaz Yolu gibi projelerle Türkiye'yi üretim, ticaret ve yatırımlarda cazibe merkezi haline getirmek için çalışmaları hız kesmeden sürdüreceklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Gümrüklerde dijital ve fiziki altyapımızı artan uluslararası ticaret potansiyeline uygun hale getirecek, yapay zeka destekli uygulamalarımızın da katkısıyla ticareti kolaylaştırırken etkin denetim faaliyetlerimizle yasa dışı ticareti engellemeye devam edeceğiz. İç ticarette adil ve etkin işleyen piyasa koşullarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam ederken rekabeti bozucu faaliyetler dinamik bir şekilde takip edilerek gerekli müdahaleler kararlı ve zamanlı bir şekilde yapılacaktır. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat başlıklarında Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kalkınma vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalar önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürülecektir. Bu vizyonu hayata geçirmek için Ticaret Bakanlığı ailesi olarak azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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