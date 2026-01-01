Bakan Bayraktar, Yavuz Gemisi'nde Yeni Yılı Kutladı

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yavuz Sondaj Gemisi'nde personelin yeni yılını kutlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştü. Bayraktar, "Yeni yıla burada arkadaşlarımızla giriyoruz. Sizlere de selam ve saygılarımızı iletelim istedim" dedi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yavuz Sondaj Gemimize telefonla bağlanarak yeni yıla görev başında giren sahadaki çalışma arkadaşlarımızın heyecanına ortak oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız: 'Filyos'ta Yavuz Sondaj Gemimizde yeni yıla hazırlanan tüm kardeşlerimi en kalbi duygularla selamlıyorum. Yapılacak tüm sondaj çalışmalarından bereketli neticeler almayı da Allah'tan temenni ediyorum. Gerek Çağrı Bey gerekse Yıldırım'ın da katılmasıyla dünyada sayılı filolar arasına girmiş olacağız. Bütün bunlarla inşallah Karadeniz'deki neticeler de yüzümüzü güldürüyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum, önümüzdeki yılın hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum' dedi."