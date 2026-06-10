Bakan Bayraktar, Doruk Madencilik işçileriyle bir araya geldi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ile Doruk Madencilik bünyesinde çalışan maden işçilerini kabul etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul'u ve Doruk Madencilik bünyesinde çalışan madencileriyle Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Bayraktar, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İşçi kardeşlerimizin haklarını eksiksiz alabilmesi noktasında ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Maden emekçilerimizin tüm alacakları ödenene ve mağduriyetleri tamamen giderilene kadar da sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı