Haberler

Bakan Bayraktar, Doruk Madencilik işçileriyle bir araya geldi

Bakan Bayraktar, Doruk Madencilik işçileriyle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı ve Doruk Madencilik çalışanlarıyla görüştü. Bakan, işçilerin haklarının takipçisi olacaklarını belirtti.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ile Doruk Madencilik bünyesinde çalışan maden işçilerini kabul etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul'u ve Doruk Madencilik bünyesinde çalışan madencileriyle Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Bayraktar, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İşçi kardeşlerimizin haklarını eksiksiz alabilmesi noktasında ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Maden emekçilerimizin tüm alacakları ödenene ve mağduriyetleri tamamen giderilene kadar da sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız

Trump'tan savaş ilanı! "Çok sert vuracağız" dedi, tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak indi! Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul'da

Uçak indi! Yıldız isim Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe'de Kante depremi

Fenerbahçe'de Kante depremi!
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı

35 yıl boyunca topladı! Daire parası teklif ettiler yine de satmadı
Pakistan'da askeri helikopter düştü, kurtulan olmadı

Ülke şokta! Korkunç kazada kurtulan olmadı
Dünya Kupası finalinde Shakira, Madonna ve BTS sahne alacak

Milyonlarca insan onlarla coşacak!

Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada

12. kattan yere çakıldığı anlar kamerada
ABD'nin sıcaklığından Declan Rice da nasibini aldı

ABD'nin sıcaklığından o da nasibini aldı: Vücudundaki yanıklara dikkat