Bakan Bayraktar, Ukef Ceo'su Reid ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Londra temasları kapsamında UK Export Finance (UKEF) CEO'su Tim Reid ile görüştü. Bayraktar, görüşmede yenilenebilir enerji, offshore rüzgar, şebeke altyapısı yatırımları ve küçük modüler reaktörler gibi stratejik projelerde UKEF ile geliştirilebilecek finansman iş birliklerinin ele alındığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Londra'da UK Export Finance (UKEF) CEO'su Tim Reid ile bir araya geldiklerini ve enerji dönüşümü vizyonu doğrultusunda çeşitli alanlarda finansman iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini açıkladı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Londra temaslarımız kapsamında, UK Export Finance CEO'su Sayın Tim Reid ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik."

Görüşmemizde, enerji dönüşümü vizyonumuz doğrultusunda yenilenebilir enerji, offshore rüzgar, şebeke altyapısı yatırımları ve küçük modüler reaktörler gibi stratejik projelerimizde UKEF ile hayata geçirebileceğimiz finansman iş birliklerini ele aldık."

Kaynak: ANKA