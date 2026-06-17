Bakan Bayraktar, Romanya'da Türk Toplumu Temsilcileri ve İş İnsanlarıyla Buluştu

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya ziyareti kapsamında Köstence'de yaşayan Türk toplumu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bayraktar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Romanya ziyaretimiz kapsamında, tarihi ve kültürel bağlarımızın kök saldığı Köstence'de kıymetli soydaşlarımızla ve iş insanlarımızla bir araya geldik. Balkanlar ile aramızda güçlü bir gönül köprüsü inşa eden soydaşlarımız ve iş insanlarımız, ikili iş birliğimizi daha ileri taşımakla kalmıyor; aynı zamanda faaliyetleriyle Romanya'nın ekonomik hayatına da önemli katkılar sunuyor."

Ülkenin gelişiminde kilit bir rol üstlenen vatandaşlarımızın bu başarılarıyla gurur duyuyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, kalbi Türkiye ile atan, kültürümüzü ve değerlerimizi gururla yaşatan tüm vatandaşlarımızın devlet olarak daima yanındayız. Gönülden misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA