Bakan Bak'tan Dünya Şampiyonu Muhammed Furkan Özbek'e Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Halter Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya ile dünya rekoru kırarak şampiyon olan Muhammed Furkan Özbek'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada 145 kiloyla altın, silkmede 179 kiloyla gümüş, toplamda ise dünya rekoru derecesi olan 324 kiloyla altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran Muhammed Furkan Özbek'i yürekten kutluyorum. Azmi, disiplini ve inancıyla bayrağımızı zirvede dalgalandıran milli sporcumuza, antrenörlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize 15 sene sonra toplamda dünya şampiyonluğu kazandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."