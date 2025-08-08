Bakan Bak, Süper Lig 2025-2026 Sezonu İçin Destek Mesajı Paylaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu için tüm kulüplere başarı diliminde bulunarak yeni sezon heyecanını paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun açılışı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Bak, yaptığı paylaşımda, yeni sezonda mücadele edecek tüm kulüplere başarı temennisinde bulunarak, "Özledik... Bekledik... Kavuşuyoruz. 34 hafta, 18 takım, 306 birbirinden çekişmeli karşılaşma ile Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu başlıyor. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, paylaşımında Mehmet Erdem'in seslendirdiği "Sevdalılar Beni Anlar" şarkısı eşliğinde Süper Lig müsabakalarından görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Güncel
