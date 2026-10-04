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Bakan Bak, hayatını kaybeden güreşçi Yusuf Taha Turp için taziye mesajı yayımladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden genç güreşçi Yusuf Taha Turp için taziye mesajı yayımladı. Bak, sosyal medya paylaşımında Turp'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden genç güreşçi Yusuf Taha Turp için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Genç sporcumuz Yusuf Taha Turp'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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