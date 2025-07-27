Bakan Bak: GSB Yurtları Yangından Etkilenenlere Hizmet Verecek

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, orman yangınları nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlar için GSB yurtlarının hizmetine açılacağını duyurdu.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarının yangından etkilenen vatandaşlar için hizmet vereceğini açıkladı.

Bakan Bak, orman yangınları sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GSB yurtlarımız, yangından etkilenen illerimizde evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarımızın hizmetindedir. Her zaman, her şartta GSB hep yanında" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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