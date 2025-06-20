Bakan Bak, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen Özel Sporcular SU-DS Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın Ferrara kentinde gerçekleştirilen Özel Sporcular SU-DS Avrupa Şampiyonası'nda finalde mücadele eden ve Avrupa ikincisi olan Down Futsal Milli Takımımızı kutluyorum. Down sendromlu sporcularımız bizim için çok özel ve kıymetliler. Onların başarısı bizleri çok mutlu ediyor, gururlandırıyor. Milli sporcularımızın elde ettiği sonuçta emeği olan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."