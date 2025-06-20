Bakan Bak, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı Tebrik Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen Özel Sporcular SU-DS Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'na tebrik mesajı gönderdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen Özel Sporcular SU-DS Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın Ferrara kentinde gerçekleştirilen Özel Sporcular SU-DS Avrupa Şampiyonası'nda finalde mücadele eden ve Avrupa ikincisi olan Down Futsal Milli Takımımızı kutluyorum. Down sendromlu sporcularımız bizim için çok özel ve kıymetliler. Onların başarısı bizleri çok mutlu ediyor, gururlandırıyor. Milli sporcularımızın elde ettiği sonuçta emeği olan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Güncel
Telegram'ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor

Telegram'ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk hakemden Avrupa'yı ayağa kaldıran hata

Türk hakemden Avrupa'yı ayağa kaldıran hata
Savaş devam ederken İsrail'in 'Öldürdük' dediği isim mesaj yayınladı

Öldü denilen kritik isimden İsrail'i şoke eden mesaj
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
Beşiktaş, Ernest Muçi'nin bonservisini belirledi

Bonservis fiyatı belli oldu! Bu parayı veren Muçi'yi kapar
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor

Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Yola yatan kadının üzerinden 2 araç geçti

Dehşet! Yola yatan kadının üzerinden 2 araç geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.