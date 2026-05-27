BAİB Başkanı Can'dan Kurban Bayramı mesajı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Can, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların toplumsal dayanışmayı ve ekonomik hayata motivasyon kazandırdığını vurgulayarak, üretim ve ihracatla ülke kalkınmasına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Can, mesajında, bayramların toplumsal dayanışmayı, kardeşliği ve paylaşma kültürünü güçlendiren müstesna günler olduğunu belirtti.

Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, sevginin, dostluğun, muhabbetin ve kardeşlik hukukunun yeniden güç kazandığı kıymetli zamanlar olduğunun altını çizen Can, şunları kaydetti:

"Bayramlar aynı zamanda toplumsal birlikteliğimizin yanında üretimden ticarete, esnaftan ihracatçımıza kadar ekonomik hayatın da moral ve motivasyon kazandığı günlerdir. Bizler, Batı Akdeniz'in üreten, ihracatla ülke ekonomisine değer katan tüm ihracatçılarımızın emeğini çok kıymetli görüyoruz. Ülkemizin kalkınması, bölgemizin güçlenmesi ve insanımızın refahının artması için üretmeye, çalışmaya, yeni pazarlara ulaşmaya ve ihracatımızı daha ileriye taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. İnanıyorum ki birlik ve beraberlik içinde hareket eden, emeğe değer veren, üretimi destekleyen ve ihracatla büyüyen bir Türkiye, çok daha güçlü yarınlara ulaşacaktır."

Herkesin bayramını kutlayan Can, bayramın ülkeye, bölgeye, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diledi.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım
