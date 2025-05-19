Bahşılı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Bahşılı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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Bahşılı ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bahşılı ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Latif Baran, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Törende, öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösteriler sunuldu.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül ve kupaları verildi.

Program, ilçe protokolünün resim sergisini gezmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel
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