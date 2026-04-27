Bahreyn: Hürmüz Boğazı'ndaki tehditler küresel ekonomiyi tehlikeye atıyor

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, deniz güvenliğine yönelik artan tehditler nedeniyle uluslararası toplumun, kritik eşikte bulunduğuna işaret ederek, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların küresel ekonomiyi tehdit ettiğini söyledi.

Zeyyani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bu ayki dönem başkanlığını yürüten Bahreyn'in ev sahipliğinde "Denizcilik Alanındaki Su Yollarının Güvenliği ve Korunması" başlığıyla düzenlenen BMGK Toplantısı'nda konuştu.

Mevcut uluslararası krizler ve deniz güvenliğine yönelik artan tehditler nedeniyle küresel toplumun kritik bir eşikte bulunduğuna dikkati çeken Zeyyani, seyrüsefer serbestisini engellemeye yönelik kasıtlı eylemlerin barış ve güvenliği tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Zeyyani, "Deniz güvenliğine duyulan ihtiyaç, bugün hiç olmadığı kadar acil." diyerek, Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durumun küresel ekonomi ve enerji güvenliği açısından risk taşıdığını vurguladı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyyani, boğazdaki kısıtlamaların ticaretin yanı sıra gıda ve ilaç tedarik zincirleri ile insani yardım operasyonlarını da olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

Uluslararası toplumun bu tür uygulamalar karşısında sessiz kalmasının, uluslararası hukuk düzenini zayıflatacağına ve küresel tedarik zincirlerinde daha büyük zarara yol açacağına işaret eden Zeyyani, deniz güvenliğinin sağlanmasına yönelik sorumluluğun tek bir ülkeye yüklenemeyeceğini söyledi.

Zeyyani, bunun uluslararası koordinasyon gerektirdiğini, deniz güvenliğinin korunmasının "göz ardı edilmemesi gereken ortak ve acil bir sorumluluk" olduğunu belirterek, uluslararası topluma "ortak hareket etmeleri" çağrısında bulundu.