Bahçesaray'da Voleybol Turnuvası Düzenlendi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde, 10 takımın katılımıyla düzenlenen voleybol turnuvasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Voleybol Takımı birinci oldu. Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara madalya verildi.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.
Spor salonunda düzenlenen turnuvada,10 takım mücadele etti.
Turnuvada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Voleybol Takımı birinci oldu.
Turnuvanın sonunda dereceye giren takımların sporcularına madalyaları verildi.
Kaynak: AA / İsmail İlhan - Güncel