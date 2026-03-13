İstanbul'da Kuyumcukent'ten uzun namlulu silahlarla yapılan soyguna ilişkin yakalanan 8 şüpheli adliyede

Bahçelievler'de Kuyumcukent'ten nakil için bekletilen para dolu çuvalların uzun namlulu silah taşıyan kişilerce çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yenibosna'daki Kuyumcukent'te 9 Mart'ta gerçekleşen silahlı soyguna ilişkin gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince soyguna ilişkin yapılan çalışmalarda, şüphelilerin kullandığı araçların plakalarının sahte olduğu belirlenirken, zanlıların soygun sonrasında mesaj yoluyla birbirlerine haber linki attıkları öğrenildi.

Ayrıca soygunda kullanılan araçlardan biri tamircide ele geçirilirken, soygun sonrası aracın kazaya karıştığı ve tamir için buraya bırakıldığı tespit edildi.

Olay

9 Mart'ta sabah saatlerinde 7 şüpheli, hafif ticari araç ve otomobille Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent'e gelmiş, araçtan inen 4 şüpheli nakil için bekletilen para dolu çuvalların başında bulunan görevlileri uzun namlulu silah doğrultarak tehdit etmiş, diğer şüpheliler ise bu çuvalları hafif ticari araca yüklemişti.

Şüpheliler, daha sonra geldikleri araçlarla kaçmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde silahlı soyguna ilişkin çalışma yapmıştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, iki araçla olay yerine gelip uzun namlulu silahlarla görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra para dolu çuvalları araca yükleyip kaçan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etmişti.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda olaya karışan 8 şüpheli gözaltına alınarak, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.