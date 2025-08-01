Bahçelievler Belediyesi'nden 100 Genç İçin Bisiklet Dağıtımı

Bahçelievler Belediyesi, spora teşvik amacıyla düzenlediği kampanya kapsamında kurayla belirlenen 100 gence daha bisikletlerini teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin sağlıklı yaşam ve çevreci ulaşımı teşvik eden bisiklet dağıtım kampanyası büyüyerek devam ediyor.

Bu kapsamda 33. kez düzenlenen törende, kurayla belirlenen 100 gence daha bisikletleri teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçede yaklaşık 150 bin genç ve çocuk olduğunu belirtti.

Hedeflerinin genç ve çocukların her birinin bisiklet sahibi olması olduğunu, bugün itibarıyla toplam 3 bin 301 bisiklet dağıttıklarını kaydeden Bahadır, "Çocuklarımız spor yapsın, büyüklerimiz hareket etsin istiyoruz. Artık insanlar daha uzun yaşıyor ama sağlıklı yaş almak önemli. Bisiklet bu açıdan hem vücudumuza hem de doğaya faydalı. Bu yüzden bisiklet dağıtmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kampanyanın çekilişi, belediyenin ve Bahadır'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla duyuruluyor.