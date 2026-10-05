Bahçeli, Hacıosmanoğlu'na 'Yalnız değilsin' notuyla çiçek gönderdi

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(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na "Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, başarı dileklerimle, yalnız değilsin" notuyla bir çiçek gönderdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na "Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, başarı dileklerimle, yalnız değilsin" notuyla bir çiçek gönderdi.

Paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu desteği için teşekkür ederek, 'Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum' ifadelerini kullanmıştır" denildi.

Kaynak: ANKA