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Doğal gaz boru hattı döşeme platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

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Romanya'daki doğal gaz boru hattı çalışmalarında kullanılacak 215 metre boyundaki Bahama bayraklı 'JSD6000' platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Geçişe KEGM'ye ait 3 römorkör ve 6 kurtarma botu eşlik etti, boğazda transit gemi geçişleri kontrollü sağlandı.

Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak Bahama bayraklı "JSD6000", İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

İtalya'dan Romanya'ya giden 215 metre boyundaki "JSD6000", saat 07.00'de İstanbul Boğazı'na güneyden giriş yaptı.

Boğazı geçişi sırasında döşeme platformuna, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait 3 römorkör ile 6 kurtarma botu da eşlik etti.

Platformun geçişi dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda transit gemi geçişleri kontrollü şekilde sağlandı.

Öte yandan, platformun geçişi dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
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