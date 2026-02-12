Haberler

Bağcılar'da karton bardak imalathanesinde yangın

Bağcılar'da karton bardak imalathanesinde yangın
Güncelleme:
Bağcılar'da, 4 katlı bir binanın en üst katında bulunan karton bardak imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde zarar meydana geldi.

BAĞCILAR'da 4 katlı binanın en üst katındaki karton bardak imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde zarar meydana geldi.

15 Temmuz Mahallesi 1481 Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katındaki karton bardak imalathanesinde saat 00.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
