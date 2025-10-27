Bağcılar'da Gençlik Spor Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Bağcılar Belediyesinin işbirliğiyle ilçede Gençlik Spor Festivali düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün, belediyenin ev sahipliğindeki festivale katılan vatandaşlar coşku dolu, eğlenceli ve unutulmaz bir hafta sonu geçirdi.

Meydanda kurulan tırmanma duvarı, survivor parkuru ile ayak tenisi alanında çeşitli etkinlikler yapıldı.

Gençler ve çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynayıp, eğlenceli vakit geçirdi.

Katılımcılar uzman antrenörler eşliğinde sporları deneyimleme ve kurallarını öğrenme fırsatı buldu.

Festivale katılan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız gençlerle ayak tenisi oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, bu tür etkinliklerin gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunduğunu belirtti.

Yıldız, etkinliğe yoğun ilgi gösterildiğini kaydederek, "Festivalde gençlerimiz sporun eğlenceli ve birleştirici yönünü keşfetti. Gençlik ve Spor Bakanımız, Sayın Osman Aşkın Bak, başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.