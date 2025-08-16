Bafra'da Yaz Spor Okulları Devam Ediyor

Samsun'un Bafra ilçesinde, düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda, genç sporcular antrenmanlarına devam ediyor.

Bafra Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen yaz spor okullarında, özellikle 7-10 ve 10-13 yaş arası kız ve erkek öğrencilere yönelik basketbol kursları düzenleniyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Yaz Spor Okulları'nı ziyaret ederek genç sporcular ve aileleriyle bir araya geldi. Antrenmanları izleyen Başkan Kılıç, sporun gençlerin gelişimindeki önemine değindi ve öğrencilere başarılar diledi.

Kılıç, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sporla iç içe, sağlıklı ve disiplinli bireyler olarak yetişmesi bizim için çok kıymetli. Belediyemiz, spora ve sporcuya her zaman destek olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda öğrencilere baklava ikram edildi.