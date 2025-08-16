Bafra'da Yaz Spor Okulları Devam Ediyor

Bafra'da Yaz Spor Okulları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda, genç sporcular antrenmanlarına devam ediyor. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sporun gençlerin gelişimindeki önemine vurgu yaptı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda, genç sporcular antrenmanlarına devam ediyor.

Bafra Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen yaz spor okullarında, özellikle 7-10 ve 10-13 yaş arası kız ve erkek öğrencilere yönelik basketbol kursları düzenleniyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Yaz Spor Okulları'nı ziyaret ederek genç sporcular ve aileleriyle bir araya geldi. Antrenmanları izleyen Başkan Kılıç, sporun gençlerin gelişimindeki önemine değindi ve öğrencilere başarılar diledi.

Kılıç, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sporla iç içe, sağlıklı ve disiplinli bireyler olarak yetişmesi bizim için çok kıymetli. Belediyemiz, spora ve sporcuya her zaman destek olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda öğrencilere baklava ikram edildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Kavgada ensesinden bıçaklandı, apar topar ameliyata alındı! O anlar kamerada

Kavgaya karışan genç, ensesine saplanan bıçakla ameliyata alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası: Yarışta olacağını düşünüyorum

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.