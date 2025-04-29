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Bafra'da Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

Bafra'da Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı
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Samsun'un Bafra ilçesindeki bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Altınkaya Mahallesi Çaycılar Sokak'ta bulunan İbrahim Erdem Bölük'e ait bir tekstil firmasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı müdahale sonucunda yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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