Samsun'da ramazan ayı öncesi gıda denetimi yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde ramazan ayı öncesinde fırın ve kasaplara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürütülen çalışma kapsamında Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezi ve mahallelerde faaliyet gösteren 22 kasap incelendi.

Et ve et ürünlerinin gıda yönetmeliğine uygunluğu, iş yeri ruhsatı ve satış alanlarının hijyen koşullarının kontrol edildiği denetimde olumsuzluğa rastlanmadı.

İlçede hizmet veren 48 fırının da incelendiği denetimde gıda hijyeni, gramaj, yetki ve fiyat tarifesi yönünden yapılan kontrolde mevzuata aykırı hareket eden 2 fırına cezai işlem uygulandı.

Denetim sırasında el konulan düşük gramajlı ekmekler, Bafra Belediyesi Aşevine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ramazan ayının huzur içinde yaşanması için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Denetimlerin hem esnafın haklarını hem de toplum sağlığını koruduğunu vurgulayan Kılıç,"Ramazanın bereketini vatandaşlarımızın güvenle yaşaması için sahadayız. Denetimlerimizle hem esnafımızın haksız ithamla karşılaşmasını önlüyor hem de olumsuzluğa izin vermiyoruz. Tüm imkanlarımızla sahada olmaya, vatandaşlarımızın kapısını çalmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kılıç, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları, "444 55 69" numaralı hat üzerinden bildirebileceklerine işaret ederek, denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceğini kaydetti.