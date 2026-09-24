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Bafra'da özel gereksinimli gençler ve anneleri Aile Yılı'nda basketbol oynadı

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Bafra'da özel gereksinimli gençler ve anneleri Aile Yılı'nda basketbol oynadı
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Samsun'un Bafra ilçesinde Aile Yılı etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli gençler ve aileleri için basketbol programı düzenlendi. Bafra Gençlik Merkezi ile Bafra Otizm Derneği iş birliğindeki etkinlikte gençler ve anneleri basketbol oynadı; katılımcılara madalya verildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde Aile Yılı etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli gençler ve aileleri için basketbol etkinliği düzenlendi.

Bafra Gençlik Merkezi ile Bafra Otizm Derneği iş birliğinde özel gereksinimli gençler ve ailelerine yönelik sportif program gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezi'nin çok amaçlı salonundaki organizasyonda özel gereksinimli gençler ve anneleri basketbol oynadı.

İkramların ardından programa katılan gençlere madalya verildi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, "Aile Yılı" kapsamında velilerin katılımıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Spor yapmanın ve bir arada bulunmanın getirdiği birlikteliği paylaştık. Etkinliğe katılım sağlayan tüm gençlere ve ailelerine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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