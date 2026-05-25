Bafra Canlı Hayvan Pazarı'nda bayram yoğunluğu sürüyor

Samsun'un Bafra ilçesinde Kurban Bayramı'na iki gün kala canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı. Belediye Başkanı Hamit Kılıç, hijyenik alışveriş için tüm imkanların sağlandığını belirtirken, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner besicilerin aylardır emek verdiğini vurguladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarındaki hareketlilik devam ediyor.

Bayrama iki gün kala kurbanlık alışverişini son günlere bırakan vatandaşlar, Bafra Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk oluşturuyor.

Pazaryerinde incelemelerde bulunarak üretici ve vatandaşlarla bir araya gelen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, alanı ziyaret ederek talepleri dinlediklerini belirtti.

Vatandaşların rahat ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilmesi için tüm imkanları sağladıklarını ifade eden Kılıç,

"Büyük bir alanı hayvan pazarı için tahsis ettik. Günler öncesinden yer planlamasını tamamladığımız alanda temizlik ve hijyene büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın lavabo, tuvalet, mescit, yeme ve içme gibi her türlü insani ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca Bafra Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz sabahları çorba ikramında bulunuyor. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri mutlu ediyor. Pazarımızın bereketli geçmesini diliyor, şimdiden tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner de besicilerin aylardır büyük bir emekle kurbanlıkları hazırladığını vurguladı.

Pazardaki satışların belediye ekiplerinin denetiminde güvenle yapıldığını belirten Tosuner,

"Üreticilerimiz kurbanlık hayvanları için en az altı aydır emek veriyor. Hayvan pazarlarındaki yoğunluk, köylerde kurulan toplu kesim yerleri ve besicilerin doğrudan sunduğu kesim hizmetleri nedeniyle yıllara göre değişiklik gösteriyor. Birçok vatandaşımız artık pazarlığını doğrudan besiciyle yapıp, bayram günü hissesini hazır almayı tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
