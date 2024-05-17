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Bafra'da Gençlik Haftası etkinlikleri düzenlendi

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Samsun'un Bafra ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında gençlik yürüyüşü ve fener alayı gerçekleştirildi. Bafra Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, yürüyüş İtfaiye Müdürlüğü önünde başladı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve vatandaşlar etkinliğe katıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında gençlik yürüyüşü ve fener alayı gerçekleştirildi.

Bafra Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, İtfaiye Müdürlüğü önünde başladı.

Hasan Çakın Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bandosu eşliğinde yapılan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda okunan İstiklal Marşı ile son buldu.

Etkinliğe Kaymakam Cevdet Ertürkmen ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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