Haberler

Bafra'ya turşu ve konserve fabrikası kurulacak

Bafra'ya turşu ve konserve fabrikası kurulacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bafra Ziraat Odası, 70 milyon lira yatırımla 10 bin ton kapasiteli bir turşu ve konserve fabrikası kuracağını açıkladı. Fabrika, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi'ne sunulan projeyle ilçenin sebze üretiminde katma değer sağlayacak.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, ilçede üretilen sebzelerin katma değerini artırmak amacıyla 70 milyon liralık yatırımla 10 bin ton kapasiteli turşu ve konserve fabrikası kuracaklarını bildirdi.

Osman Tosuner, Bafra Ziraat Odasınca Bafra Öğretmenevi'nde çiftçilere yönelik düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, fabrika için hazırlanan projenin Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi'ne (DOKAP) sunulduğunu söyledi.

Tosuner, "Sera OSB'nin sanayi bölümünde 8 dönümlük yer başvurumuzu yaptık. Burada yaklaşık 10 bin ton üretim kapasiteli turşu, konserve ve şalgam tesisi kuracağız. Bu, Bafra için 70 milyon liralık bir yatırımdır. Üretilen ürünlerin bu tesislerde işlenmesi ilçemiz için büyük bir kazanç olacaktır." dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise yer tahsisi konusunda kaymakamlık ve belediye ile istişare halinde olduklarını vurgulayarak, "Hammadde bizde. Bu işi turşuyla başlatıp konserve ve cips üretimiyle büyüteceğiz. Ayrıca Bafra Çeltiği'nin coğrafi işaret tescil süreci yaklaşık 2,5 ay içinde tamamlanacak. İlyaslı Barajı ve sahil bölgelerindeki mendirek çalışmaları için de el birliğiyle, ortaklaşa ve herkesin gücünü birleştirerek hareket ediyoruz." diye konuştu.

Programa Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 21. Dönem Samsun Milletvekili Ahmet Aydın, kurum amirleri, oda başkanları, daire müdürleri ve muhtarlar da katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, dünyanın en çok korktuğu haberi verdi: Hepsini vururuz
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı

Gözaltındaki Tanju Özcan ile ilgili karar verildi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi

İsrail bir ülkeye daha ölüm yağdırıyor! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani için harekete geçildi
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt
CHP'li belediye başkanı, meclis üyesine küfredip salondan attırmak istedi

CHP'li başkandan, meclis üyesine ağza alınmayacak sözler
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani için harekete geçildi
Tahran'da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü

Beş yüz yıldır ayaktaydı! Tarihi saray füzelere hedef oldu
İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini daha vurdu

Kritik boğaz alev alev! Bir petrol tankerini daha vurdular