Bafra Ovası'nda 200 bin dekar alanda arpa ve buğday hasat edilecek

Samsun'un Bafra ilçesinde, bu yıl 200 bin dekar alanda üretimi yapılan arpa ve buğdaydan yaklaşık 100 bin ton rekolte bekleniyor.

Bafra Ovası'nın yüksek kesimlerinde ekimi gerçekleştirilen hububatın hasadına haziran sonunda başlanacak.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, ovanın ikinci kuşağında yer alan bu arazilerde tütün ve buğdaydan başka bir ürünün yetişmediğini söyledi.

Ovadaki güncel üretim durumu hakkında bilgi veren Tosuner, "Bafra Ovası'nda 200 bin dekar alanda arpa ve buğday ekimi mevcut. Bazı buğday tarlalarına geçen sene tütün ekilmişti. Tütün ekimi yapılan yerlerde yetiştirilen buğdaylar ve mısırlar çok kaliteli oluyor. Ürünün kaliteli olmasının sebebi; ekim yaparken dönüm başına bir torba taban gübresi, yeşerme döneminde ise 33 veya 36'lık üst gübre kullanmamızdır." ifadelerini kullandı.

Hava şartlarının üretime olumlu yansıdığını belirten Tosuner, "Hava şartlarının Türkiye genelinde yağışlı gitmesi dolayısıyla buğdayda kalitenin ve randımanın çok yüksek olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Tosuner, rekolte beklentisi ve verim oranlarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Ortalama arpa ve buğday ekili 200 bin dekar alandan, toplamda 100 bin ton rekolte beklentimiz var. Toprak yapısına göre dönüm başına buğdayda 400 ile 500 kilogram, arpada ise 600 ile 700 kilogram arasında verim alınıyor. Fiyat beklentisi olarak ise bu yıl arpanın kilogramının 15 lira, buğdayın ise 23 lira olacağını tahmin ediyorum. Hububat fiyatları ne kadar iyi olursa, üretimde de o kadar gelişme yaşanır. Türkiye nüfusunun yüzde 90'ının tükettiği hububat ülkemizde yetişiyor. Devletimizin üreticilerin yanında olduğundan hiçbir şüphemiz yok."