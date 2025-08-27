Bafra'da 1930 Bafraspor'un Yeni Başkanı Atakan Alaçamlı

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 1930 Bafra spor Kulübü Başkanlığına Atakan Alaçamlı'nın getirildiğini duyurdu.

Kılıç, yaptığı açıklamada, Atakan Alaçamlı'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kılıç, "1930 Bafra spor'umuzun BAL Ligi'nde elde edeceği başarıların, ilçemizin spor kültürüne büyük katkılar sağlayacağına inanıyor, kulübümüze gönülden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni başkanı Atakan Alaçamlı ve yönetiminin, 1930 Bafraspor'u Bölgesel Amatör Lig'de başarıya taşımak ve ilçenin spor potansiyelini daha da yukarıya çekmek için çalışmalara başlayacakları belirtildi.