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Bafra Belediyesi'nden Kadınlara Özel Sağlıklı Yaşam Spor Etkinliği

Bafra Belediyesi'nden Kadınlara Özel Sağlıklı Yaşam Spor Etkinliği
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Bafra Belediyesi, kadınların daha aktif bir yaşam sürmeleri için ücretsiz 'Sağlıklı Yaşam Spor Etkinliği' düzenliyor. Uzman antrenörler eşliğinde step, aerobik ve pilates dersleri sunuluyor.

Bafra Belediyesi, kadınların daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri amacıyla "Sağlıklı Yaşam Spor Etkinliği"ni hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bafra Eski Kapalı Spor Salonu'nda uzman antrenörler eşliğinde kadınlara step, aerobik, nefes egzersizleri ve pilates dersleri ücretsiz olarak sunuluyor. Bu hizmet, hafta içi pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup halinde gerçekleştiriliyor. Her grupta en az 60 kişi bulunuyor ve şu anda 180 üye bu etkinlikten yararlanıyor.

Etkinliğe katılan kadınlar, sağlıklı yaşam ve zindelik amacıyla bir araya geldiklerini ve hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendilerini yenilenmiş hissettiklerini belirtiyorlar.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Kadınlarımızın taleplerini değerlendirerek hizmete sunduğumuz Sağlıklı Yaşam Spor Etkinliği her yıl düzenli olarak uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Bafra'da spora önem veriyoruz ve her yaş grubuna hitap edecek aktivitelerimizle ilçemizi geliştirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadınlara özel olarak hazırlanan bu aktivitelere katılmak isteyenler, hafta içi mesai saatleri içinde Eski Kapalı Spor Salonu'ndaki Bafra Belediyesi Spor Müdürlüğü İrtibat Bürosu'na başvurabilirler.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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