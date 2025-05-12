Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Erdoğan çok net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

BAE Veliaht Prensi Kazakistan'da 10 Yatırım Anlaşması İmzalandı

BAE Veliaht Prensi Kazakistan'da 10 Yatırım Anlaşması İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Kazakistan ziyaretinde, iki ülke arasında 10 yatırım işbirliği anlaşması imzalandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, bu ziyaretin ikili ilişkiler açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Kazakistan ziyaretinde 10 yatırım anlaşması imzalandı.

Resmi ziyaret kapsamında başkent Astana'ya gelen BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından törenle karşılandı.

Törenin ardından Tokayev ile Al Nahyan, ikili görüşme gerçekleştirdi, ardından heyetler bir araya geldi.

BAE'den Kazakistan'a doğrudan yatırım 2024'te iki kat artarak rekor seviyeye ulaştı

Tokayev, ziyaretin ikili ilişkilere yeni ivme kazandırması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, 2023 yılında Kazakistan ile BAE hükümetleri arasında stratejik projelerin uygulanmasına ilişkin ortak bildiri imzalandığını, 2024'te BAE'den Kazakistan'a doğrudan yatırımın iki kat artarak rekor seviyeye ulaştığını dile getirdi.

Bu ziyaret sırasında iki ülke arasında değeri 5 milyar dolar olan 20'den fazla ticari anlaşmanın imzalandığını belirten Tokayev, bu anlaşmaların uygulanmasının stratejik işbirliğini derinleştirmenin yanı sıra karşılıklı bağları güçlendirmeye katkı sağlayacağını vurguladı.

10 yatırım işbirliği anlaşması imzalandı

BAE Veliaht Prensi Al Nahyan da doğal güzellikleri ve misafirperverliğiyle bilinen Kazakistan'ı ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin güven, karşılıklı destek ve birlikte ilerleme arzusu temelinde kurulu olduğunu belirten Al Nahyan, ikili bağların ticaret ve yatırım işbirliğinin ötesine geçerek enerjiden ulaştırmaya, dijital altyapıdan eğitime kadar geniş yelpazeye yayıldığını söyledi.

Tokayev ile Al Nahyan, görüşmelerin ardından ikili anlaşmaların imza törenine katıldı.

Törende Kazakistan ile BAE arasında otomobil ve deniz taşımacılığı, enerji, petrol ve gaz endüstrisinin dijitalleştirilmesi, süper bilgisayar kümesinin kurulması gibi alanlarda, ayrıca Türkistan Valiliği ile Abu Dabi Kalkınma Fonu arasında Türkistan'da doğum hastanesi inşası ve Astana'daki Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı ile çevresindeki bölgenin geliştirilmesine yönelik 10 yatırım işbirliği anlaşması imzalandı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç enteresan
Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi

Eren Bülbül'ün annesi PKK'nın silah bırakması sonrası ilk kez konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.