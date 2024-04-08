BAE, Çin-ASEAN Fuarı'na Özel Ortak Ülke Olarak Katılacak

NANNİNG, 8 Nisan (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bu yılki Çin-ASEAN Fuarı'na (CAEXPO) Özel Ortak Ülke olarak katılacağını teyit etti. Böylece, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi bir ülke ilk kez özel ortak olarak fuarda yer alacak.

CAEXPO Sekretaryası Genel Sekreter Yardımcısı Liang Yiguang'ın Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, 24-28 Eylül tarihleri arasında Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenlenecek 21. CAEXPO'ya BAE'den bir heyet katılacak. Ülke ayrıca fuarda kendi ulusal pavyonunu da kuracak.

Bu yıl, Çin ile BAE arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 40. yıldönümü. İki ülke, on yıllar boyunca birçok alanda kapsamlı ve derinlemesine etkileşim ve işbirliği yürüttü.

CAEXPO'nun kalıcı mekanı olan Guangxi bölgesi, Çin'in dışa açılımı ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleriyle işbirliği için önemli bir geçit ve Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru hattında önemli bir merkez olma özelliğini taşıyor.