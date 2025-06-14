Babalar Günü'nde Çubuk'ta Judo Etkinliği

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde Babalar Günü vesilesiyle babalar, çocuklarıyla birlikte judo antrenmanı yaptı. Etkinlikte, babalar çocuklarının spor yaptığı ortamı deneyimleyerek bağlarını güçlendirdi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte babalar çocuklarıyla antrenman yaptı.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü tarafından organize edilen programda, sporcuların babaları antrenman salonuna davet edildi.

Etkinlikte, babalar çocuklarıyla birlikte temel judo hareketlerini uygulama fırsatı buldu.

Kulüp Başkanı ve judo antrenörü Ahmet Koçyiğit, Babalar Günü dolayısıyla babaları antrenmana davet ettiklerini belirterek, "Hem çocuklarla bir antrenman yapsınlar hem de çocukların nasıl bir ortamda spor yaptıklarını yakından görsünler istedik. Aynı duyguları birlikte yaşamak, çocuklarla bağları güçlendirmek adına güzel bir organizasyon oldu. Tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum." dedi.

Veli Gökhan Darka da etkinliğin anlamlı olduğunu dile getirerek, etkinlik için yetkililere teşekkür etti.

Çocuklarına moral verdiklerini kaydeden Darka, "Kötü alışkanlıklardan uzak durmaları, sporla iç içe büyümeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Böyle etkinlikler bağlarımızı güçlendiriyor." diye konuştu.

Bekir Mert Çapar ise, Çubuklu judocuların elde ettikleri başarılara dikkat çekerek, "İlçemizin gurur kaynağı olan Engelsiz Spor Kulübü'nün sporcuları her yarışmadan başarıyla dönüyor. Çocuklarımızla aynı minderde olmak bizler için büyük mutluluk. Onlarla birlikte Babalar Günü'nü kutlamak çok anlamlıydı." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Melisa Darka da babasını çok sevdiğini dile getirerek, tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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