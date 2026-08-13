Haberler

Babacan'dan Enflasyon Eleştirisi: 'Hayal Tek Haneli, Gerçek Yüzde 28'

Babacan'dan Enflasyon Eleştirisi: 'Hayal Tek Haneli, Gerçek Yüzde 28'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e revize etmesini eleştirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in geçmişteki 'tek haneli enflasyon' hedeflerini hatırlattı. Babacan, '2026 yılındayız... Hayal: Tek haneli enflasyon yüzde 10'dan az. Gerçek: Yıl sonunda dahi yüzde 28' ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e revize etmesine ilişkin, "2026 yılındayız... Hayal: Tek haneli enflasyon yüzde 10'dan az. Gerçek: Yıl sonunda dahi yüzde 28" dedi.

Babacan, Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon rakamını yüzde 28'e revize etmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Babacan, umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılında "Nasıl enflasyonu daha önce tek haneye düşürdüysek yine aynı başarıyı tekrarlayacağız" ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2023 yılında, "Hedefimiz 26 yılında enflasyonu tek haneye düşürmek" sözününün yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak, şu açıklamada bulundu:

"2026 yılındayız... Hayal: Tek haneli enflasyon yüzde 10'dan az. Gerçek: Yıl sonunda dahi yüzde 28"

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşüyor! Demirtaş dahil masada 5 konu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini ağırlıyor! Masada 5 konu var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı

Bu domateslerin sırrı çözüldü!
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
Bahar Şahin imajını değiştirdi! Yeni hali şaşırttı

Bahar Şahin imajını değiştirdi! Yeni hali şaşırttı
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama
Kripto Piyasasında Yeni Rekabet Alanı: Güven ve Likidite Öne Çıkıyor

Kripto Piyasasında Yeni Rekabet Alanı: Güven ve Likidite Öne Çıkıyor
Pusetle uyuşturucu kuryeliği! Pis işlerine bebeği de alet ettiler

Zehir tacirleri pis işlerine bebekleri de alet etti
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var

8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var