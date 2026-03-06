Ali Babacan: Son Üç Yılda Tekstil ve Hazır Giyimde 10 Bine Yakın Fabrika Kapandı

(ANKARA) -DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, üretim maliyetlerinin artması ve döviz kurunun baskılanması nedeniyle üretici ve ihracatçının zor durumda kaldığını söyleyerek, son üç yılda tekstil ve hazır giyim sektöründe yaklaşık 10 bin fabrikanın kapandığını ve yüz binlerce kişinin işsiz kaldığını dile getirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek son üç yılda tekstil ve hazır giyim sektöründe yaklaşık 10 bin fabrikanın kapandığını ve yüz binlerce kişinin işsiz kaldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Babacan, üretim maliyetlerindeki artış ve döviz kurunun baskılanmasının üretici ile ihracatçıyı çaresiz bıraktığını ifade etti. Elektronik, beyaz eşya, tekstil, hazır giyim ve tarım gibi birçok sektörde daralma yaşandığını belirten Babacan, fabrikaların art arda kapandığını söyledi.

Babacan, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek son üç yılda yapılanların "faizi artırmak, vergileri artırmak ve maaşları baskılamak" olduğunu savundu. Her sektör için ayrı stratejiler geliştirilmeden ve doğru destek ile teşvik mekanizmaları kurulmadan sanayinin ayağa kalkamayacağını belirten Babacan, bu koşullarda Türkiye'nin kalkınmasının mümkün olmayacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA