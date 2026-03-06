Haberler

Ali Babacan: Son Üç Yılda Tekstil ve Hazır Giyimde 10 Bine Yakın Fabrika Kapandı

Güncelleme:
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, üretim maliyetlerindeki artış ve döviz kurunun baskılanmasının tekstil ve hazır giyim sektöründe büyük sorunlara yol açtığını belirterek, son üç yılda yaklaşık 10 bin fabrikanın kapandığını ve yüz binlerce kişinin işsiz kaldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Babacan, üretim maliyetlerindeki artış ve döviz kurunun baskılanmasının üretici ile ihracatçıyı çaresiz bıraktığını ifade etti. Elektronik, beyaz eşya, tekstil, hazır giyim ve tarım gibi birçok sektörde daralma yaşandığını belirten Babacan, fabrikaların art arda kapandığını söyledi.

Babacan, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek son üç yılda yapılanların "faizi artırmak, vergileri artırmak ve maaşları baskılamak" olduğunu savundu. Her sektör için ayrı stratejiler geliştirilmeden ve doğru destek ile teşvik mekanizmaları kurulmadan sanayinin ayağa kalkamayacağını belirten Babacan, bu koşullarda Türkiye'nin kalkınmasının mümkün olmayacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA
