Baba Mesleği Mobilyacılığı Bırakıp Çiftçiliğe Yöneldi

Zonguldak'ta tarım sevgisi ağır basınca baba mesleği mobilyacılık yapmaktan vazgeçen Hasan Yıldız, ailesine ait atıl arazide sebze ve meyve yetiştirerek üretici oldu.

Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası 43 yaşındaki Yıldız, çocuk yaşta ustası babasından öğrendiği mobilya üretim işini sürdürmek için lisede mobilya bölümünde eğitim aldı.

Mezun olduktan sonra babasının mobilya dükkanında mesleğini sürdürmek yerine genç yaşta merak saldığı sebze ve meyve yetiştiriciliğine yönelen Yıldız, ailesine ait atıl arazide üretim yapmaya karar verdi.

İki yıl boyunca üretim yaptıktan sonra vatani görevini tamamlayarak işine kaldığı yerden devam eden Yıldız, zaman içerisinde bilgi, beceri ve uygulama alanında kendini geliştirdi. Bazı ürünler için hibeli destek de alan Yıldız, şu an 6,5'i kapalı olmak üzere 20 dönüm alanda üretim yapıyor.

Açık alanda karpuz, patlıcan, kavunun yanı sıra kurduğu 15 serada domates, salatalık, biber, karnabahar, brokoli, mor lahana gibi sebze ve meyveler yetiştiren Yıldız, ürünlerini iç piyasanın yanı sıra talebe göre çevre kentlere de gönderiyor.

Yetiştirdiği ürünlerle geçimini sağlayan Yıldız, bu yıl 60 ton domates, 40 ton patlıcan ve 50 ton karpuz hasadı bekliyor.

"Bu bir hastalık, bırakılmıyor"

Hasan Yıldız, AA muhabirine, baba mesleğini sürdürmek yerine kendine yeni bir kazanç kapısı açtığını söyledi.

Profesyonel anlamda 25 yıldır çiftçilik yaptığını anlatan Yıldız, "Ata yerlerini değerlendirmek amacıyla kendimize gelir kapısı oluşturarak sektörümüzü değiştirdik. Şu anda 6,5 dönüm kapalı alanımız var. Yazlık ve kışlık sebzeler üretiyoruz." dedi.

Yıldız, her mesleğin kendine göre zorlukları olduğunu ancak alın teriyle kazanç sağlamanın çok farklı olduğunu belirterek, pazarlama alanında sıkıntılar yaşasalar da üretmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Ülke ekonomisine katma değer sağlamanın önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, bunun için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade etti.

Yıldız, toprağın "bire bin verdiği"nden bahsederek, "Böyle başka bir sektör yok. Daha küçüklüğünden itibaren bunu yetiştiriyorsun. Ürünlere aynı çocuk gibi bakıyorsun. Çocuğun 40'ı çıkana kadar nasıl bekleniyorsa bu da öyle bekleniyor. Bu bir hastalık, bırakılmıyor. Başladığınız an ihtiyaçları da bitmiyor. Pek çok şey istiyor." diye konuştu.

İşi sayesinde geçimini sağladığını, çocuklarını büyütüp okuttuğunu aktaran Yıldız, bu nedenle de toprağa özenle baktıklarını kaydetti.

Yıldız, iç pazarın yanı sıra talep doğrultusunda çevre kentlere de satış yaptığını dile getirerek, "Şu an tarlamda halihazırda satılacak yaklaşık 60 ton domatesim var. Karpuzların çoğunu sattık. Kavunlarımız az kaldı. Patlıcanlarımız her hafta toplanıyor. Ekonomimize katma değer sağlıyoruz. Vatandaşın sofrasına gireceği her şeyi gönül rahatlığıyla dalından koparıp yiyecek şekilde veriyoruz. Bir insan bu işi sevmezse kesinlikle olmaz. 'Bir sene kazanamadım, sonraki sene kazanırım' umuduyla yapması lazım. Yoksa başka türlü yapılacak bir iş değil." ifadelerini kullandı.