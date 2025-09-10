Azerbaycan ve Türkiye Arasında Capoeira İş Birliği Protokolü İmzalandı

Azerbaycan Capoeira Federasyonu ile Capoeira Gençlik ve Spor Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Capoeira Gençlik ve Spor Derneğinden yapılan açıklamada, 15'incisi düzenlenen Uluslararası GI Mundo Capoeira Türkiye Festivali (Capofest'25) kapsamında Samsun'a davet edilen Azerbaycan Capoeira Federasyonu Başkan Vekili Elgiz Alizade ile Capoeira Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Güngör Doğanay'ın katılımıyla karşılıklı iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Dernek merkezinde gerçekleşen imza töreninde, iki ülke arasında capoeira sporunun geliştirilmesi, antrenör eğitimi, uluslararası yarışmalar, çocuk ve gençlik programları, kuşak sınavları ve kültürel etkinlikler gibi birçok alanda ortak çalışma yürütülmesi kararlaştırıldı.

Samsun'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Azerbaycan Capoeira Federasyonu Başkan Vekili Elgiz Alizade, "Capoeira Gençlik ve Spor Derneğinin Capoeira alanında yaptığı başarılı çalışmaları takip ediyorduk. Bugün attığımız imzalar sadece bir iş birliği protokolü değil, aynı zamanda capoeira branşının karşılıklı gelişimi için de çok önemli bir adım oldu. Birlikte çok güzel çalışmalar yapacağımıza inancım tamdır. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Capoeira Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Güngör Doğanay ise gerçekleştirilen protokol ile ülke sporu adına güçlü bir adım atıldığını belirtti. "Kardeş ülke Azerbaycan ile birlikte Capoeira'yı hak ettiği noktaya taşımak için çalışacağız. ifadelerini kullandı.