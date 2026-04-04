Azerbaycan'dan Sağlık Turizmi Heyeti Trabzon'da

Azerbaycan'dan sağlık turizmi heyeti, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, sağlık turizmi alanında uluslararası iş birliklerini geliştirmek amacıyla özel bir hastanenin öncülüğünde gelen heyet, TTSO Başkanı Erkut Çelebi ile görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelebi, uyguladıkları sağlık turizmi kümelenmesinde öncelikli hedef ülkelerin Gürcistan ve Azerbaycan olduğunu belirterek, "Bu iki ülkede firmalarımız ikili iş görüşmeleri yaptı. Ayrıca burada da her iki ülkenin sağlık turizmi heyetlerini ağırladık. Şimdi amacımız sağlık turizmi kümelenme projesini bölgesel olarak hayata geçirmek." ifadelerini kullandı.

Çelebi, bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Sağlık turizminde karşılıklı yatırım olanaklarına açığız. Direkt uçuşlar Bakü ile çok daha yakın bağ kurmamızı sağladı. Bu uçuşların artması, ayrıca otellerin karşılıklı indirim anlaşmaları yapması veya devletler bazında KDV indirimi türü anlaşmaların yapılması turizmin ve ticaretin çok daha fazla gelişmesine olanak sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette, Azerbaycan Sağlık ve Termal Turizme Destek Derneği Kurucu Başkanı Ruslan Guliyev, Özel Tıbbi Müesseseleri Topluluğu Baş Sekreteri Vugar Eyvazov, Kalkınma ve Reformlara Destek Veren Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi Ramil Aliyev, Azerbaycan Sağlık ve Termal Turizm Derneği Temsilcisi Ceyhun Aşirov, Referans Medikal Grup temsilcisi Anar Yusifovi ve Azerbaijan Health Tourism CEO'su Elnara Cabbarova, özel bir hastanenin müdür yardımcısı İsmail Aydoğdu ve hastane yetkililerinin de eşlik etti