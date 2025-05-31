Azerbaycan'dan Çin ile Vizesiz Seyahat Anlaşması

BAKÜ, 31 Mayıs (Xinhua) -- Azerbaycan Parlamentosu, Çin ile umuma mahsus pasaport sahiplerine karşılıklı vizesiz seyahat imkanı tanıyan anlaşmayı cuma günü onayladı.

Sputnik Azerbaycan'ın haberine göre milletvekilleri anlaşmayı Milli Meclis Genel Kurulu'nun tek oturumunda görüşerek onayladı. Anlaşma uyarınca, iki ülke vatandaşları, ziyaret başına 30 günü aşmamak ve 180 günlük süre içinde toplamda 90 günden fazla kalmamak şartıyla vizesiz seyahat edebilecek.

Vize muafiyeti yalnızca kısa süreli ziyaretler için geçerli olacak. 30 günden fazla kalmayı planlayan ya da ikamet, istihdam, eğitim, medya ve diğer düzenlenmiş alanlarda çalışmak isteyen yolcuların önceden vize ve izin alması gerecek.

Anlaşmaya göre her iki ülke de ulusal güvenlik, kamu düzeni ya da kamu sağlığı gerekçeleriyle ve önceden diplomatik bildirimde bulunarak anlaşmayı kısmen ya da tamamen askıya alabilecek.

Anlaşma nisan ayı sonunda Çin'in başkenti Beijing'de Çin ve Azerbaycan devlet başkanlarının da katıldığı bir törende iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından imzalandı.