Haberler

Balıkesir'de "yatırım dolandırıcılığı" operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sosyal medyada yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 37 şüpheliden 12'si tutuklandı. Şüphelilerin yaklaşık 860 milyon liralık işlem hacmi olduğu belirlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sosyal medyadan yatırım vaadinde bulunarak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 37 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir vatandaşın sosyal medya platformunda gördüğü yatırım ilanıyla 7 milyon 811 bin 806 lira dolandırıldığını beyan etmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, müştekinin para gönderdiği şirketlerin sigortalı çalışanlarının olmadığı, firmanın paravan olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Ekiplerce tespit edilen 44 zanlının yaklaşık 860 milyon liralık işlem hacimlerinin olduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında polis ekipleri 37 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan 9'unun savcılık sorgusunun ardından salıverildiği, 7 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

İstanbul'da korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kallas'ı kabul etti
Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi

Hızla yayılıyor, yüz binlerce hayvan itlaf edildi
Murat Ongun dosyasında eş detayı! 4,5 milyon TL kira, takı savunması, reklam firmaları...

Dosyada eş detayı: 4,5 milyon TL kira, takı savunması...
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

Devlet hastanesinde uygunsuz görüntüler! Hastalar rezaleti izledi
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor

"Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor"
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı