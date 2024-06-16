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Ayvalık'ta sahillere erişimi engelleyen kaçak yapılar yıkılıyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan 'Denizler Halkındır' projesi kapsamında, Ayvalık'ta sahillere erişimi engelleyen kaçak yapıların yıkımı başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, sahillere erişimin önündeki engelleri kaldırmak için başlatılan "Denizler Halkındır" projesi kapsamında Balıkesir Ayvalık'ta kaçak yapıların yıkımına başlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, sahillerdeki kaçak yapılaşmalara geçit verilmediği vurgulandı.
Bakan Mehmet Özhaseki'nin başlattığı "Denizler Halkındır" projesi çerçevesinde, vatandaşların sahillere erişimini engelleyen kaçak yapıların yıkımının tüm hızıyla sürdüğü belirtilen açıklamada, "Ekipler, Kıyı Kanunu kapsamında izinsiz kullanım ve yapılaşmalar ile ilgili denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda turizmin önemli merkezlerinden biri olan Ayvalık'ta ilk yıkım ve tahliye işlemleri başladı." bilgisi paylaşıldı.
İlçeye bağlı Küçükköy Mahallesi'nde vatandaşlardan gelen şikayetlerin ardından bir işletmenin mevzuata aykırı bir şekilde tonoz sistemi, çit, parmaklık ve tel örgü yaptırdığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Alandaki izinsiz yapının yıkımı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetiminde, Ayvalık Kaymakamlığı koordinasyonunda ve Ayvalık Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Türkiye'nin doğal güzelliklerinden olan kıyı ve denizlere vatandaşların erişimini engelleyen tüm unsurların yıkımı, Kurban Bayramı sonrasında da devam edecek."

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Ayvalık Yıkım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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