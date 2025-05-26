Ayvacık'ta Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı Başladı

Ayvacık'ta Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde her yıl gerçekleştirilen ve bu yıl yoğun ilgi gören Hayvan ve Emtia Panayırı, birçok ilden gelen esnafın katılımıyla başladı. Panayırda çeşitli ürünler satışa sunuluyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı başladı.

Yarım asrı aşkın geçmişe sahip olan panayıra, Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir, Aydın, Muğla, İzmir ve İstanbul gibi illerden gelen çok sayıda esnaf katıldı.

Ayvacık Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, elektronik eşyadan giyime, hediyelik eşyadan çeyiz ve ayakkabıya kadar birçok ürün satışa sunuldu.

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, panayırın her yıl geleneksel olarak düzenlendiğini belirterek, "Bölgemizin en büyük panayırı olan bahar panayırımız başladı. Yoğun bir katılım söz konusu. Vatandaşlarımız inşallah bu yılki panayırımızdan memnun kalırlar." dedi.

Panayır, perşembe gününe kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Okan Buruk'tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri

Okan Buruk'tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boş araziye çağırdığı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı

Oğlunu 30 bıçak darbesiyle öldüren babanın ifadesi kan dondurdu
Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak

Fenerbahçe şampiyonluk kutlamalarının programını açıkladı
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Gidecek mi kalacak mı? Osimhen son kararını başkana iletti

Anlaşma tamam gibi! Son kararını başkana iletti
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı

Skandal görüntüler! İlçede düzenlenen festival Las Vegas'ı aratmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.